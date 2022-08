Unwetter-Drama im Lavanttal: Zwei Kinder tot!

Einzelne Böe riss Bäume um

Das Unwetter, das im Lavanttal gewütet hatte, hatte sich am Abend bereits völlig verzogen. Von dem, was wenige Stunden zuvor gegen 15.30 Uhr passiert war, zeugten aber noch abgerissene Blätter, geknickte Zweige - und umgestürzte Bäume. Vielleicht zehn Minuten hatte das Unwetter gedauert, und nur wenige Sekunden jene Böe, die Bäume umwarf. Im gesamten Ortsgebiet von St. Andrä und auch in der Freizeitanlage an dem kleinen Badesee.