Die letzten Tage von Beatrix bleiben ein Rätsel

Ganz in der Nähe ihres Freundes und doch ganz alleine starb Beatrix H. (53) in jenem Haus in Linz-Ebelsberg, in dem sie 16 Tage als vermisst galt. Die Polizei geht derzeit nicht von einem Verbrechen aus.

