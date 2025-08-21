US Open: Italien-Duo jubelt, Stars gehen leer aus

Errani und Vavassori sind damit die ersten Grand-Slam-Champions dieser US Open und dürfen sich über ein deutlich erhöhtes Preisgeld von einer Million US-Dollar freuen. „Es war großartig, vor so vielen Zuschauern auf diesem Platz zu spielen, und ich möchte mich von ganzem Herzen für die tolle Atmosphäre bedanken“, sagte Vavassori. Erst das Endspiel wurde mit gewohnten Sätzen bis sechs ausgetragen, die Entscheidung fiel am Ende im Match-Tiebreak. Zuvor wurden die Sätze nur bis vier gespielt.