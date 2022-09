FC Dornbirn schießt Salzburgs Jungbullen 6:0 ab

Nach den beiden Remis gegen Lafnitz (1:1) und die Vienna (0:0) hatte der FC Dornbirn Bundesligist TSV Hartberg mit 3:2 aus dem ÖFB-Cup geworfen. In der 2. Liga folgte ein 1:0-Auswärtssieg bei Rapid II und zuletzt ein 2:1-Heimerfolg gegen Kapfenberg. Den vorläufigen Höhepunkt des Dornbirner Erfolgslaufs stellt allerdings zweifelsohne der 6:0-Auswärtstriumph beim FC Liefering. Für die Vorarlberger ist es der höchste Sieg, den sie jemals in der 2. Liga einfahren konnten. Bis Sonntagvormittag war das ein 6:1-Erfolg, der am 24. August 2019 zu Hause auf der Birkenwiese gegen Kapfenberg gelang.