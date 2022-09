Drogenlenker entpuppte sich als Hanfbauer

Hanf und Koks entdeckt

Weil der junge Mann aber eine freiwillige Nachschau an seiner Wohnadresse verweigerte, ordnete die Staatsanwaltschaft Korneuburg flugs eine Hausdurchsuchung an. Die Kriminalisten entdeckten dabei eine Zimmerplantage samt Suchtgiftutensilien, rund 8 Kilo Hanfpflanzen, mehr als 100 Gramm an Cannabisblüten und -kraut und Reste von Kokain.