Peugeot 308 wird elektrisch, auch als Kombi

Die 51 Kilowattstunden, welche die Batterie netto zur Verfügung stellt, sollen (je nach Ausstattung) für eine WLTP-Reichweite von mehr als 400 Kilometern reichen. Den Normverbrauch gibt Peugeot vor abschließender Homologation mit 12,7 kWh/100 Kilometer an. An einer öffentlichen 100-kW-Ladestation kann das Fahrzeug in weniger als 25 Minuten von 20 Prozent auf 80 Prozent aufgeladen werden. Mit Wechselstrom lädt der e-308 dank dreiphasigem Onboard-Charger serienmäßig mit bis zu 11 kW.