KAC: „Zustand von Jordan Murray ist stabil“

KAC-Spieler Jordan Murray wird im Klinikum Klagenfurt intensivmedizinisch betreut. Der Kanadier erlitt im Spiel gegen Fehervar einen Herz-Kreislauf-Stillstand, musste auf der Spielerbank reanimiert werden. Die Rotjacken und viele Eishockey-Fans stehen unter Schock. Derzeit berät sich Liga mit den Klubs.
Fürchterliche Szenen ereigneten sich zum Playoff-Auftakt. KAC-Verteidiger Jordan Murray kollabierte in der 18. Spielminute auf dem Weg zur Spielerbank, verlor das Bewusstsein und danach sämtliche Vitalzeichen. Der Kanadier wurde minutenlang und schließlich erfolgreich reanimiert, erlangte Transportfähigkeit und wurde ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert, wo er intensivmedizinisch versorgt wird.
KAC: „Zustand stabil“
Am Mittwoch verlautbarte sein Klub ein vorsichtig positives Statement über den Gesundheitszustand Murrays. „Mit Stand vom Mittwochmorgen befindet sich Jordan Murray in der Aufwachphase aus dem künstlichen Tiefschlaf, sein medizinischer Zustand ist aktuell stabil.“
Weitere Schritte noch offen
Über die Auswirkungen der Ereignisse auf den weiteren Verlauf der Playoffs 2026 werde der KAC zu einem späteren Zeitpunkt und in Abstimmung mit der win2day ICE Hockey League informieren, heißt es weiters. „Aktuell sind die Gedanken der Mannschaft, des Trainer- und Betreuerstabs sowie der gesamten Organisation bei Jordan Murray. Gleichzeitig bedankt sich der Klub bei den zahlreichen medizinischen Helferinnen und Helfern für deren rasches, entschlossenes und letztlich rettendes Handeln.“
Training abgesagt
Zuvor wurde die Mannschaft über die aktuellen Entwicklungen informiert. Das Eistraining wurde abgesagt, für die Spieler, Trainer und Betreuer gibt es die Möglichkeit des gemeinsamen Verarbeitens der bedrückenden Szenen vom Dienstagabend...
Fortsetzung fraglich
Aktuell berät sich die Liga mit den beiden Klubs über die weitere Vorgehensweise. Mögliche Optionen könnten sein: Abbruch der gesamten Serie oder Verkürzung des Modus auf „Best of Five“. Bei einer Fortsetzung könnte Samstag und Sonntag „back-to-back“-Spiele in Klagenfurt stattfinden. Das morgige Spiel in Fehervar findet aber definitiv nicht statt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.