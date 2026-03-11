KAC: „Zustand von Jordan Murray ist stabil“

Weitere Schritte noch offen

Über die Auswirkungen der Ereignisse auf den weiteren Verlauf der Playoffs 2026 werde der KAC zu einem späteren Zeitpunkt und in Abstimmung mit der win2day ICE Hockey League informieren, heißt es weiters. „Aktuell sind die Gedanken der Mannschaft, des Trainer- und Betreuerstabs sowie der gesamten Organisation bei Jordan Murray. Gleichzeitig bedankt sich der Klub bei den zahlreichen medizinischen Helferinnen und Helfern für deren rasches, entschlossenes und letztlich rettendes Handeln.“