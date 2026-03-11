Angeklagter: „Sie hätte Respekt zeigen sollen“

„Sie werden einen starken Magen brauchen. Solche Szenen kenne ich nur aus Horrorfilmen“, beginnt die Staatsanwältin Mittwochmorgen ihr Plädoyer im Grazer Schwurgerichtssaal. Sie spricht damit jenen Tag im Mai des letzten Jahres an, an dem eine „simple Ameisenstraße Eva K. zum Verhändnis wurde“. Der Angeklagte – ein 53-jähriger Grazer und Akademiker – entdeckte in der Wohnung seiner Mutter „Hunderte Ameisen“, wie er sagt. „Ich wollte dem Problem auf die Spur gehen und folgte ihr“, sagt der Wirtschaftsingenieur in hochgestochenem Ton. Die Ameisenstraße führte ihn zu einem Blumentopf auf einer Terrasse, die ohnehin im Streitpunkt zwischen ihm und der älteren Dame, welche die Wohnung direkt angrenzend an die Terrasse, bewohnte, liegt. Schon jahrelang schwelt ein erbitternder Streit darüber, ob die Terrasse zur Allgemeinfläche gehört oder nicht.