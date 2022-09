Häusliche Gewalt: Regierung will jetzt nachbessern

Die zahlreichen Fälle getöteter Frauen in Österreich ließen zuletzt die Rufe lauter werden, den Schutz gegen häusliche Gewalt zu verbessern. Nun will auch die Bundesregierung ihr erst 2019 beschlossenes Gewaltschutzgesetz nachschärfen und dabei bestehende Schutzlücken schließen. Das kündigten Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Frauen- und Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) am Freitag auf einer Pressekonferenz in Wien an.