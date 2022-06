Warum gibt es in Österreich so viele Frauenmorde?

In nicht einmal sechs Wochen kam es in Österreich zu sieben Femiziden (= Frauenmorde) und bei einer weiteren Frau zu einem Mordversuch. Insgesamt wurden in diesem Jahr schon 17 Frauen von ihren Partnern oder Ex-Partnern getötet - damit ist Österreich wieder an der traurigen EU-Spitze. Warum haben wir so ein großes Problem und was kann man dagegen tun? Darüber spricht Moderatorin Jana Pasching mit der Geschäftsführerin vom Verein Autonome Österreichische Frauenhäuser (AÖF) in „Nachgefragt“.