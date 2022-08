Große Bestürzung nach Frauenmord in Bludenz

Jene unbegreifliche Bluttat, die am Dienstagabend einer 32-jährigen Dreifach-Mutter in Bludenz (Vorarlberg) das Leben kostete, sorgt in Vorarlberg für große Trauer. Auch die Politik reagiert betroffen auf das schreckliche Ereignis, bei dem der getrennt lebende Ehemann des Opfers verhaftet wurde.