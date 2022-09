Frauenmorde - die letzte Stufe der Eskalation

Messer als verlängerte Hand

Wie in 70 Prozent der Fälle war auch hier die Tatwaffe ein Messer. „Als verlängerte Hand eingesetzt, ist es als Gebrauchsgegenstand in der Regel griffbereit“, so der Kriminalist. Doch was lässt Menschen zum Mörder werden? Unsichere Zeiten verursachen Stress, der sich mit Gewalt entlädt. Aber auch Verlustängste können treibende Kraft sein. „Daher ist Pflicht zur Täterarbeit so wichtig, um diesen einen Moment zu verhindern“, betont die Landesrätin.