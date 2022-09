So finster wird es in Österreich im Winter

Denkmälern in Niederösterreich wird Stecker gezogen

Mit der Forderung nach einer Stromsperrstunde übernahm Niederösterreich eine Vorreiterrolle. So werden auch in Wiener Neustadt Denkmäler wie der Pavillon im Stadtpark nächstens nicht mehr beleuchtet. Im Landhaus in St. Pölten wird ab Herbst die Raumtemperatur in den Büros gedrosselt. Weiters wurden rund 200.000 Straßenlaternen auf LED umgestellt.