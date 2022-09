Diese 11 Energiespar-Tipps gibt die Regierung

Dicke Socken statt Heizen und kalte Duschen statt warmen Entspannungsbädern: Seit Monaten wird gerätselt, was in der kalten Jahreszeit auf die Österreicher zukommt. Fest steht, dass die horrenden Strompreise das Land zum Energiesparen auffordern. Am Montag wurde die „Energiesparkampagne der Bundesregierung“ unter dem Namen „Mission 11“ präsentiert. Denn laut Energieministerin Leonore Gewessler, Wirtschaftsminister Martin Kocher und Vertreter von Österreich Energie und der Österreichischen Energieagentur kann jeder österreichische Haushalt elf Prozent einsparen. „Dazu ermutigen wir alle heute“, so Gewessler.