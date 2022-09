Die Nachfrage nach Krediten prägt das Halbjahr

Die Unternehmen haben mit Krisen umgehen gelernt“, stellt Stefanie Christina Huber, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse OÖ, den Betrieben ein gutes Zeugnis aus. Sie macht das an einer positiven Steigerung der Investitionskredite im Firmenkundenbereich fest: „Wir sind als Sparkasse OÖ in allen Branchen unterwegs. Es wird sowohl in Firmenareale investiert als auch in die Transformation im Energiebereich, etwa durch die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen.“