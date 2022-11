Mehr als nur viel Bass: Soundoptimierung im Auto

Und am Ende geht doch immer alles …

Was der Klangexperte allerdings jetzt bereits in die Fahrzeugsysteme integriert, ist eine neue Einfachheit. Die Focal-Macher haben dem Touchscreen im DS9 drei Profile spendiert: für den Fall, dass nur ein Mensch am Steuer sitzt, für zwei Passagiere vorn - oder für die Fokussierung auf den Fond bei einer Nutzung als Chauffeur-Fahrzeug. Der Sound passt sich automatisch an, so, wie die Erfinder das für ideal halten. Und wenn dann doch mal ein Bass-Liebhaber wie Buisson-Descombes an Bord sitzt, kann er den Subwoofer auch gesondert auf volle Kraft einstellen. Gehör bleibt am Ende eben doch Gefühlssache.