DS 9: Französisches Flaggschiff mit „Hach!“-Effekt

Zwei Plug-in-Hybrid-Antriebezur Wahl

Auch in Sachen Antrieb ist Gleiten die Disziplin des schicken Franzosen, denn er kann nach WLTP 55 Kilometer weit rein elektrisch fahren - in Österreich wird er ausschließlich als Plug-in-Hybrid angeboten. Ab sofort bestellbar ist die Version mit einer Systemleistung von 225 PS, resultierend aus einem 181 PS starken 1,6-Liter-Vierzylinder-Benziner, der von einem 81 kW/110 PS starken Elektromotor unterstützt wird. Diese Kombination beschleunigt den Wagen in 8,3 Sekunden von Null auf 100 km/h - mehr ist angesichts 1879 kg Eigengewicht (nach DIN, also ohne Fahrer gemessen) nicht drin. Allein für den Hybridantrieb sind im Vergleich zu einem konventionellen an die 300 kg zu veranschlagen. Mit dem nur 42 fassenden Benzintank wird man jedenfalls keine große Freude haben - es sei denn man lädt regelmäßig und fährt grundsätzlich elektrisch.