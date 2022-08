Hilfe, mein Kind postet Hasskommentare im Netz!

Der Fall der oberösterreichischen Ärztin Lisa-Maria Kellermayr, die nach Drohungen aus der Impfgegner-Szene Suizid begangen hat, wirft ein Schlaglicht auf Hassrede in sozialen Medien. Mit ihrer Verbreitung in Verbindung gebracht werden in der Regel Erwachsene, doch auch Kinder und Jugendliche können Hassbotschaften verbreiten - unbewusst oder auch bewusst.