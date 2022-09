Zwei Männer bei Forstarbeiten in Tirol verletzt

Gleich zweimal verletzten sich am Mittwoch Forstarbeiter in Tirol im Zuge ihrer Tätigkeit im Wald. Ein 25-Jähriger stürzte in Sölden im Ötztal über eine Böschung auf eine Straße, in Osttirol überrollte ein Baumstamm einen 50-Jährigen. Beide Männer wurden ins Spital geflogen.