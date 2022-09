Verkaufsverbot für iPhones ohne Ladegerät

Dem US-Smartphonehersteller Apple droht in Brasilien wegen des Verkaufs von iPhones ohne Ladegerät Ärger. Das Justizministerium verdonnerte das Unternehmen zu einer Geldstrafe von 2,38 Millionen Dollar und wies Apple an, den Verkauf des iPhone 12 und neuerer Modelle sowie weiterer Modelle ohne Ladegerät auszusetzen, wie am Dienstag aus einer im Amtsblatt veröffentlichten Verfügung hervorgeht.