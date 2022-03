So viel verdient Apple mit Verzicht aufs Netzteil

Apple hatte im Herbst 2020 bei der Einführung des iPhone 12 angekündigt, seinen Luxus-Smartphones keine Netzteile mehr beizulegen, weil in vielen Haushalten bereits Ladegeräte vorhanden seien - und den Schritt vor allem mit dem Umweltschutz begründet. Rivalen wie Samsung zogen nach, mittlerweile ist es in der Smartphone-Oberklasse nicht mehr unüblich, dass kein Ladegerät beiliegt. Verbraucherschützer übten Kritik an dieser Praxis.