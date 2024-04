„Parteivirus zieht sich durch alle Bereiche“

Wir haben in Österreich einen „Parteivirus“ sagt David Packer von der Bewegung „Bestes Österreich“. Die Verfassung sei gut, aber der Parteivirus komme in den verschiedensten Farben daher. „Parteien repräsentieren nicht das Volk, sondern immer nur sich selbst. Das Virus zieht sich durch alle öffentlichen Bereiche, etwa auch den ORF“, so Packer im Gespräch mit Jana Pasching. Er sieht im „Parteivirus“ auch die Ursache für die krisenhafte Zeit, in der wir leben.