Willi: „Die Nerven habe ich nie weggeschmissen“

Vor sechs Jahren wurde Georg Willi zum ersten grünen Bürgermeister einer Landeshauptstadt gewählt. Am Sonntag will er bei der Stichwahl in Innsbruck seinen „Thron“ gegen Herausforderer und Ex-ÖVPler Johannes Anzengruber verteidigen. Die „Krone“ hat auch den Amtsinhaber im Vorfeld zum Interview gebeten. Er spricht über seine Stärken, Schwächen und die (grüne) Zukunft der Landeshauptstadt.