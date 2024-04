Kickl-Buch: Wirbel um angebliche Unterstützer

Schon kurz nachdem die FPÖ am Mittwoch Kickls Reaktionsvideo angekündigt hatte, das am Abend um 19 Uhr online ging, brachte der Zsolnay-Verlag ein Erratum heraus. Die Autoren erklärten, es sei ihnen ein „bedauerlicher Fehler unterlaufen“. Man bitte „alle Genannten“ um Entschuldigung und der Fehler werde in der zweiten Auflage korrigiert. So weit, so gut. Ein kleiner Verweis auf den ersten Seiten des Buchs sorgt nun aber zusätzlich für Zündstoff.