Hinreißender Humor in „Es sind die kleinen Dinge“

Regisseurin Mélanie Auffret, selbst in der Bretagne geboren, schöpft in dieser humoristischen Parabel über die Tücken der Landflucht aus eigenen Erfahrungen, und sie orchestriert dafür ein hinreißend komplexes Figurenpanoptikum. Was im Leben zählt, sind die kleinen Siege – „Les Petites Victoires“, so der französische Filmtitel.