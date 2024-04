Schreiduell im Terrorprozess: „Nur Anwaltskitsch!“

Eine Kritik, die sich der Staatsanwalt – als Vertreter der Republik Österreich – nicht gefallen lässt. Er setzt zu einer Replik auf die Eröffnungsplädoyers der Verteidigung an: „Das ist alles nur Anwaltskitsch, was Sie da gehört haben“, richtet er sich an die Laienrichter. Das will sich Verteidiger Rudolf Mayer nicht sagen lassen – nach einem Schreiduell wird die Verhandlung für eine kurze Pause unterbrochen. Mayer bleibt dem Saal danach fern, sein Kollege übernimmt.