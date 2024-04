Drei Österreicher auf Startliste für Giro d‘Italia

Mit von der Partie sind laut vorläufiger Startliste auch drei Österreicher, genauer gesagt drei Oberösterreicher. Der 30-jährige Felix Großschartner fungiert dabei als Edelhelfer im UAE-Team des Topfavoriten Tadej Pogacar (SLO). Auch Rainer Kepplinger (Bahrain) und Tobias Bayer (Alpecin) werden die 3.400,8 Kilometer über 21 Etappen bis zum Ziel am 26. Mai in Rom in Angriff nehmen.