„Seltene Erkrankung“: Stadtchef schockt Gemeinde

Schock in der Kärntner Bezirksstadt Wolfsberg! Der amtierende Bürgermeister Hannes Primus (SPÖ) hat in einem emotionalen Facebook seine Diagnose öffentlich gemacht. „Ich leide an einer seltenen Erkrankung und brauche eine Knochenmark-Transplantation!“ Er gab bekannt, dass er deshalb monatelang ausfallen wird.