Nach Corona: Neue Ideen für St. Veiter Wiesenmarkt

So wird der Umzug am 24. September wieder mehr zum Volkstümlichen geführt. Radaelli: „Ich finde es spannend, was es am Markt alles zu entdecken gibt.“ 300 Fieranten, darunter 200 Krämermarktanbieter, und 40 Gastronomen werden auf den fünf Hektar Wiesen vertreten sein.