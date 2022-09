Tirol: Anzeigenflut bei Schwerpunktaktion

Ein besonderes Augenmerk wurde auf eine Goa Party-Veranstaltung in Seefeld in Tirol gelegt, wobei besonders geschulte Bedienstete und entsprechende Vortestgeräte in Bezug auf „Drogen im Straßenverkehr“ zum Einsatz kamen. „Bei diesem Sondereinsatz konnten insgesamt 22 Lenker angehalten, kontrolliert und wegen Alkohol bzw. Drogen beanstandet werden. 16 Lenker davon befanden sich in einem Suchtgift beeinträchtigten Zustand bzw. verweigerten die Vorführung zur klinischen Untersuchung zum Arzt“, heißt es von den Beamten.