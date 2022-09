Erdbeben der Stärke 6,8 erschütterte Südwestchina

Aus Angst seien die Menschen aus ihren Häusern auf die Straße geflüchtet. Es seien in der Kreisstadt zunächst keine größeren Schäden an Gebäuden festgestellt worden. Wie die Lage in entlegenen Gegenden ist, war zunächst unklar. Das Portal des Karlsruher Thinktanks „Risklayer“ berichtet auf Twitter, aufgrund von Schadenschätzungsmodellen seien mehr als 100 Todesfälle wahrscheinlich.