Ducati bringt elitäre Lamborghini-Streetfighter

Das Leergewicht der Maschine liegt unter 198 kg. Bei der Ducati Streetfighter V4 Lamborghini wird der Motor mit einer Trockenkupplung kombiniert, wie sie bei Ducati auch in der MotoGP und in der Superbike-WM zum Einsatz kommt. Der Name des Modells und die Seriennummer des Motorrads sind auf einer Metallplatte in der mittleren Tankabdeckung sowie auf einem Einsatz im Zündschlüssel eingefräst. Die Nummer erscheint beim Starten im TFT-Display zusammen mit einer Animation, bei der die Logos beider Marken und des Modells gezeigt werden. Auf Wunsch gibt es Helm, Jacke und Lederkombi in limitierter Auflage und an die Farbgebung des Motorrads angepasst.