Gleich zwei Bus-Unfälle in Wien! Kind (6) verletzt

Freitagmorgen, Gudrunstraße, Wien-Favoriten: Ein rumänischer Minivan-Lenker (27) setzt plötzlich und ohne Vorwarnung zu einem riskanten Wendemanöver mitten auf der Fahrbahn an. Der Busfahrer (47, polnischer Staatsbürger) reagiert geistesgegenwärtig, tritt voll auf die Bremse – und verhindert so in letzter Sekunde eine noch schlimmere Katastrophe.