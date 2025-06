So würde Rückkehr der Kalten Progression helfen

Geringere Mehrbelastung, große Wirkung?

Verteilungspolitisch sieht Momentum eine positive Wirkung. Einem Haushalt im untersten Einkommens-Fünftel kostet das wiedereingeführte Drittel an Kalter Progression im kommenden Jahr nur zwölf Euro. Über die nächsten vier Jahre sind es in Summe 108 Euro – genau so viel, wie die höchsten 20 Prozent der Einkommen allein im ersten Jahr mehr zahlen.