Gußwerk: Nächster Waldbrand im unwegsamen Gelände

Autolenkerin sah Rauchsäule

Gemeldet hatte das Feuer eine Pkw-Lenkerin, der am Freitag eine Rauchsäule am Berghang auffiel. Die Feuerwehr Gußwerk rückte umgehend an, alarmiert wurden auch die Wehren Mariazell und Wildalpen, die Bergrettung Mariazeller Land und der Revierförster der Bundesforste.