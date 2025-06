Dritter Neuzugang! Austria verpflichtet Stürmer

Ortlechner schwärmt

Nach Kelvin Boateng und Kang-hee Lee ist er der dritte Neuzugang der „Veilchen“. „Noah ist ein jünger Stürmer, der trotzdem bereits sehr komplett und mit einem tollen Torriecher ausgestattet ist, wie nicht nur seine letzte Saison in Australien beweist. Er hat eine super Einstellung, möchte es unbedingt ins Nationalteam schaffen und sich hier in Europa durchsetzen“, so Sportdirektor Manuel Ortlechner.