Eitelkeit, finanziert von den Steuerzahlern

Eine parlamentarische Anfrage der ehemaligen Justizministerin Alma Zadić brachte diese Woche Erstaunliches zutage. 1,75 Millionen Euro gaben die Mitglieder der neuen XXL-Regierung allein in den ersten vier Wochen für externe Coachings, Seminare, Workshops und Kurse aus – das ist mehr als doppelt so viel wie bei der Vorgängerkoalition. In Zeiten, in denen alle den Gürtel enger schnallen müssen, sitzen die Brieftaschen bei den Spitzenpolitikern offenbar ganz locker.