Die Kardashians flüchten vor dem Grande Finale!

Berichten zufolge machten sich Kim und Khloé Kardashian schon am Samstagmorgen aus dem Staub. Um kurz nach 9 Uhr verließen sie ihr Edel-Hotel „Gritty Palace“, stiegen ins Wassertaxi und brausten direkt zum Flughafen, um in ihren Privatjet zu steigen. Ein Beobachter verriet der „Bild“: „Die sahen aus, als hätten sie eine lange Nacht hinter sich! So wie man aufwacht und übers Kissen schaut und sich fragt, was gestern eigentlich passiert ist …“