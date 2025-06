Drittes Training in Spielberg ab 12.30 Uhr LIVE

McLaren-Pilot Lando Norris hat am ersten Trainingstag zum Großen Preis von Österreich die überlegene Bestzeit erzielt. Der Brite war am Freitag in der zweiten Einheit in Spielberg in 1:04,580 Min. schneller als sein Teamkollege und WM-Leader Oscar Piastri (+0,157), Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hatte im Red Bull als Dritter bereits einen Respektabstand von 0,318 Sekunden.