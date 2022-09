NEOS ruhig: „Haben schon viele Krisen gemeistert“

Auch der zweite Regierungspartner, die NEOS, richten ihre Vorwürfe bisher in erster Linie gegen die Unternehmensführung der Wien Energie. Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr betonte am Freitag: „Es ist katastrophal, wie hier die Informationspolitik der Wien Energie stattgefunden hat und auch das Krisenmanagement war gleich katastrophal“, so Wiederkehr, der von der Affäre übers Fernsehen erfahren hatte. „Ich war auf jeden Fall angefressen, wie bei solchen Summen, so kommuniziert werden kann, dass nicht einmal ich ordentlich informiert worden bin“, so der Vizebürgermeister im Ö1-„Morgenjournal“.