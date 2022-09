Kaufkraft geringer: 100 Euro in Tirol weniger wert

Schlusslicht bei Fraueneinkommen

Erster und wichtigster Grund dafür sei das geringste Fraueneinkommen in ganz Österreich. In vier von neun Bezirken liegt der Median unter 35.000 Euro Brutto-Jahreseinkommen der ganzjährig Vollzeit arbeitenden Frauen. „Die geringen Einkommen sind auf die höchste Teilzeitquote Österreichs zurückzuführen, aber auch auf saisonale Beschäftigung mit geringen Löhnen im Tourismus und ein geringes Angebot an ganztägiger Kinderbetreuung.“ Weniger als die Hälfte der Kinderbetreuungsplätze in Tirol waren mit Stand 2018 mit einer Vollzeittätigkeit vereinbar. Neuere Daten sind pandemiebedingt nicht verfügbar, hieß es. Erst im Frühjahr 2022 hatte das Land angekündigt, weitere Geldmittel für die Kinderbetreuung lockermachen zu wollen.