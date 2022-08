Fall Kellermayr offenbar nur Spitze des Eisbergs

Dutzende Einrichtungen betroffen

Die SPÖ ging der Causa politisch mit einer parlamentarischen Anfrage an Karner auf den Grund. In seiner Beantwortung, die am Mittwoch veröffentlicht wurde, zeigt sich unter anderem: Der Fall Kellermayr dürfte in Sachen Hetze durch Corona-Leugner gegenüber dem Gesundheitspersonal nur der Eisberg gewesen sein. Denn die Direktion für Staatsschutz und Nachrichtendienst (DSN) wurde diesbezüglich in den vergangenen Monaten Dutzende Male von Einrichtungen aus dem Gesundheitsbereich kontaktiert. Laut Karner wurden 38 Krankenhäuser, 31 Pharmaproduzenten und Pharmalogistiker, vier Hygieneunternehmen, fünf Sozialkrankenversicherungsanstalten sowie ein Medizintechnikunternehmen beraten.