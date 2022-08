Hausdurchsuchung im Fall Kellermayr in Bayern

Ermittlungen in München und Berlin

Doch nun kommt plötzlich wieder Bewegung in die Sache. Die Staatsanwaltschaft Wels hat im Zusammenhang mit den Bedrohungen die Kollegen in München und Berlin eingeschaltet. So tragische es klingen mag, erst der Tod der Ärztin hat das offenbar möglich gemacht. „Nun handelt es sich um eine gezielte Form der gefährlichen Drohung“, so die Welser Staatsanwaltshaft.