Bedrohte Ärztin tot in ihrer Praxis aufgefunden

Freitagfrüh wurde Lisa-Maria Kellermayr tot in ihrer Praxis in Seewalchen am Attersee (OÖ) aufgefunden, wurde der „Krone“ bestätigt. Es dürfte sich um einen Fall von Suizid handeln. Fremdverschulden werde laut Staatsanwaltschaft Wels ausgeschlossen, eine Obduktion sei nicht angeordnet worden.