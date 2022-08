Das Leben und der Tod von Lisa-Maria Kellermayr

Einen, in dem sie sich bei Ex-Gesundheitsminister Rudi Anschober, der Linzer Psychiaterin Heidi Kastner und BVT-Chef Omar Haijawi-Pirchner für deren Verständnis bedankte. Einen, in dem sie die Leistungen ihrer Mitarbeiterinnen würdigte. Einen, in dem sie der Ärztekammer und der oberösterreichische Polizei Versagen in ihrem Fall vorwarf - und ihnen damit eine Mitschuld gab an dem, was nun gleich passieren würde. Daraufhin zog sich die 36-Jährige in ihren Panikraum - eine schalldichte, von außen kaum aufzubrechende Kammer - zurück. Und brachte sich dort um. Das grauenhafte Ende eines öffentlichen Dramas.