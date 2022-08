Zwei Schwerverletzte bei Kampf von Jugendbanden

Nachdem am 23. Mai 2022 abends ein 18-jähriger syrischer Asylwerber aus dem Bezirk Vöcklabruck am Bahnhof in Attnang von mehreren Jugendlichen zusammengeschlagen und schwer verletzt wurde, konnten Kriminalisten des Bezirkskommandos Vöcklabruck in Zusammenarbeit mit den zuständigen Sachbearbeitern der Polizeiinspektion Attnang und Vöcklabruck nach langwierigen und umfangreichen Ermittlungen den Sachverhalt klären bzw. die Täter ausforschen. Dabei konnte ermittelt werden, dass kurze Zeit vor der Straftat neben der Trafik bereits eine erste Schlägerei am Bahnhof stattfand. Dabei kam es zu einer Schlägerei bzw. Raufhandel zwischen zwei rivalisierenden Jugendgruppen. Dabei wurde ein 21-jähriger Bosnier von zwei jugendlichen syrischen Staatsangehörigen ebenfalls schwer verletzt.