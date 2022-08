Kanal und Wasser werden nächstes Jahr nicht teurer

„Die allgemeinen Preissteigerungen treffen viele Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher hart. Daher kommt es für uns nicht in Frage, eine weitere Last auf die Schultern unserer Bürgerinnen und Bürger zu packen.“ So begründen die zuständigen Landesregierungsmitglieder die Entscheidung, die Mindestgebühren für 2023 nicht anzuheben.