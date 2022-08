Jetzt heißt’s: Auf zum Lakeside nach Illmitz!

Haupt-Act am Freitag wird die Blaskapelle Karambolage sein. Außerdem werden „Burgenland Blech Cuvee“ und die „Schneeberg Land-Böhmische“ ihr Bestes geben. Durch den Abend führt der ehemalige ORF-Moderator Karl Kanitsch. Am Samstag wird dann mit „Electronic music on it’s best“ ein Durchtanzen bis zum Morgengrauen garantiert. Zur besten Zeit wird das DJ-Team Mütze Katze das Zelt rocken. Das DJ-Team aus Berlin war der Star am 90er-Jahre-Himmel und gehört zu den besten 90er-Live-Acts Deutschlands.