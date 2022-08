Kalifornien will Verbrenner ab 2035 verbannen

Das California Air Resources Board CARB, eine seit 1967 bestehende kalifornische Regierungskommission, ist international für ihre besonders strengen Gesetzesvorschläge zur Luftreinhaltung bekannt, die zumeist weit drastischer ausfallen, als die von der US-Bundesregierung beschlossenen Regelungen. So auch diesmal am vergangenen Donnerstag mit der beschlossenen „Advanced Clean Cars II“-Regel, mit der sie die amerikanische, aber auch die internationale Automobilindustrie, die ihre Fahrzeuge in den Staat an der Pazifikküste exportiert, vor massive Probleme stellt.