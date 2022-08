Salzburg setzt auf Eigenproduktion und Direktkäufe

Nach dem Bekanntwerden der finanziellen Krise des Unternehmens Wien Energie wuchsen auch die Sorgen in der Salzburger Bevölkerung und der heimische Landesversorger Salzburg AG rückt in den Mittelpunkt. Könnte diese in eine Schieflage kommen? Die Salzburg AG betonte am Montag: Nein! Die Salzburg AG produziert über das Jahr gesehen die Hälfte seines benötigten Stroms selbst. Die andere Hälfte muss damit zugekauft werden. Das läuft laut des Energieunternehmens meist aber über bilaterale Partner.